CES 2017: Disney показала свою игровую приставку Disney Kids TV

Компания Disney привезла на выставку CES 2017 свою игровую телевизионную приставку (стримминговый плеер по совместительству), стоимость которой составляет порядка 100 долларов. Она может запускать Android-игры, а также транслировать видео в 4K, воспроизводить музыку. Определенный контент установят уже с завода.

Для того, чтобы начать играть, придется докупить фирменный джойстик за 39 долларов или же воспользоваться любым сторонним контроллером, подсоединив его через Bluetooth.

Disney Kids TV рассчитана в первую очередь на детей. Продажи начнутся уже в этом году.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
Pristavki
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игры CES 2017

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