В Epic Games объяснили отказ заниматься AAA-играми для консолей

Тим Суини (Tim Sweeney), основатель Epic Games, в интервью Glixel, объяснил причины, по которым компания, продав серию Gears of War корпорации Microsoft, отказалась заниматься большими консольными проектами. Все дело в огромных затратах и не слишком высокой прибыли.

Суини рассказал, что изначально Epic Games создавала как раз PC-проекты, однако переключилась на консоли из-за слишком большого распространения пиратства — в те времена создавать дорогие игры для компьютеров было попросту нерентабельно. В Epic даже считали, что дни PC, как игровой платформы, сочтены.

Однако консольный рынок также начал меняться. Если на первую Gears of War авторы потратили 12 миллионов долларов и заработали около 100 миллионов, то Gears of War: Judgement стоил уже 60 миллионов, а принес ту же «сотню». В Epic Games поразмыслили и пришли к выводу, что с приходом нового поколения игровых систем бюджеты вырастут, а количество игроков останется прежним.

Именно тогда и было принято решение вернуться к PC. Игровой рынок, заявил Суини, сильно изменился, во многом благодаря платформам цифровой дистрибуции. Сегодня, уверены в Epic, PC, как игровая платформа, имеет большое и светлое будущее.