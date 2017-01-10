Scalebound была отменена Microsoft

На портале Eurogamer появилась информация об отмене боевой ролевой игры Scalebound, создаваемой на протяжении более четырех лет силами студии Platinum Games и Microsoft для Xbox One и Windows 10. Предположительно решение об «убийстве» проекта приняли в декабре минувшего года, сообщает известный инсайдер shinobi602.

Вероятная причина трагедии — ухудшение отношений между Microsoft и Platinum Games из-за срыва сроков.

Напомним, что Хидеки Камия (Hideki Kamiya), создатель Bayonetta, говорил о Scalebound, как о самой масштабной своей разработке.