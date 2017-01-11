Ритейлеры назвали цену Nintendo Switch

Сразу два американских ритейлера упомянули новую игровую приставку Nintendo Switch в своих системах цен, рассекретив ее стоимость. Так, у Best Buy упомянут товар с кодом Nintendo N2 по цене $249,99, а у Target — по цене $299,99.





По данным японского новостного агентства Nikkei, приставка появится в Японии около 213 долларов. Инсайдеры также утверждают, что в Великобритании официальная цена новинки составит всего 199 фунтов, а в мире ожидается следующий порядок цен — 250 евро или 250 долларов.

Напомним, что более подробный анонс игровой приставки Nintendo Switch состоится 13 января 2017 года в 7 утра по Москве. Релиз Nintendo Switch назначен на март 2017 года.