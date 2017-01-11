Видеокарты Nvidia Pascal становятся всё популярнее

Видеокарты Nvidia поколения Pascal пользуются высокой популярностью у игроков, что подтверждает статистика сервиса цифровой дистрибуции Steam. Вообще, видеокарты Nvidia стоят у 58,84% пользователей Steam, на AMD приходится всего 23,28%. Большое количество геймеров, 33,66%, довольствуются 1 ГБ видео-памяти. Ускорители GeForce GTX 1060 и 1070 показали прирост в 0,56% и 0,3% соответственно за последний месяц. Нынешние лидеры — GTX 970 и 960 — напротив «упали» на 0,23% и 0,05%.

В основном пользователи используют Windows 10 (она стоит на 50,19% компьютеров). Windows 7 также популярна — 34,25%. А вот Windows XP установлена на 1,14% PC.

Что касается виртуальной реальности, то лидирует HTC Vive (61,01%), Oculus Rift заметно отстает — 39%.

Также статистика показывает, что геймеры предпочитают разрешение Full HD.