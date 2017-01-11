The Sims 4 теперь с вампирами

В The Sims 4 появляются вампиры, сообщает Electronic Arts. Новое дополнение, The Sims 4 Vampires Game Pack, даст возможность сыграть за существ ночи, а также привнесет в мир игры большое количество новых предметов, продвинутый обновленный редактор и дополнительные элементы. Так, например, вампиры умеют не только менять внешность, но и превращать других симсов в себе подобных.

Также ожидается появление нового мира, Forgotten Hollow, в котором ночь никогда не кончается. Здесь можно построить идеальное поместье для вашего симса-Дракулы. Ведь при свете солнца вампиры, и это нельзя забывать, могут загореться.

Релиз запланирован на 24 января. Стоимость остается неизвестной.







