The Sims 4 теперь с вампирами

В The Sims 4 появляются вампиры, сообщает Electronic Arts. Новое дополнение, The Sims 4 Vampires Game Pack, даст возможность сыграть за существ ночи, а также привнесет в мир игры большое количество новых предметов, продвинутый обновленный редактор и дополнительные элементы. Так, например, вампиры умеют не только менять внешность, но и превращать других симсов в себе подобных.

Также ожидается появление нового мира, Forgotten Hollow, в котором ночь никогда не кончается. Здесь можно построить идеальное поместье для вашего симса-Дракулы. Ведь при свете солнца вампиры, и это нельзя забывать, могут загореться.

Релиз запланирован на 24 января. Стоимость остается неизвестной.



Источник
The Sims
Теги
игры The Sims 4

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