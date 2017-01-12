For Honor получила кинематографический трейлер

Грядущий средневековый боевик For Honor от Ubisoft, закрытое бета-тестирование которого пройдет с 26 по 29 января (доступ к игре получат те, кто заранее оформил заявку на официальном сайте), получил впечатляющий кинематографический трейлер.

Бета-тестирование предусматривает участие в войне фракций. Тест будет мультиплатформенным. Каждый участник вправе рассчитывать на некие бонусы, а фракция-победитель на специальную награду.


Дата выхода For Honor назначена на 14 февраля.

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