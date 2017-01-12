Sony принимает заявки на бета-тест крупного обновления ПО PlayStation 4

Компания Sony сообщила о скором выпуске крупное обновление системного программного обеспечения для игровой приставки PlayStation 4. Подробности пока не сообщаются, но компания уже приглашает желающих поучаствовать в бета-тестировании прошивки.


Оставить свою заявку на участие можно на специальной странице до запуска бета-тестирования, которое состоится в начале февраля. Участникам должно быть больше 18 лет. Избранным счастливчикам будет прислано электронное письмо с инструкциями по загрузке бета-версии. Для регистрации необходима система PS4 и подключение к интернету, а также доступ к основной учетной записи.

Разработчики обещают поделиться подробностями о новшествах в бета-версии в ближайшее время.

Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4 PLAYSTATION

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