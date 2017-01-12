Хидеки Камия поделился своими мыслями по поводу отмены Scalebound

Хидеки Камия (Hideki Kamiya), автор отмененной Scalebound и Кеничи Сато (Kenichi Sato), руководитель студии Platinum Games, поделились своим мнение об отмене проекта.

Кеничи Сато: «Нам очень жаль, что так случилось. Мы разочарованы. Фанаты нашей студии ждали ее. Однако мы не сдаемся и продолжаем работать над играми высокого качества. В марте выходит NieR: Automata, затем появятся мобильные Granblue Fantasy Project Re:Link и Lost Order».

Хидеки Камия: «Я продолжу работу и больше постараюсь свою аудиторию не подводить. Я надеюсь, вы продолжите следить за нашим творчеством». Кроме того, он заявил, что с его здоровьем, вопреки слухам, все хорошо.  

Источник
GameSpot
Теги
игры Scalebound

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