Blizzard дает бесплатный доступ ко всем героям Heroes of the Storm на выходные

Компания Blizzard Entertainment проводит аттракцион невиданной щедрости — желающие могут получить бесплатный доступ ко всем шестидесяти героям в игре Heroes of the Storm на предстоящие выходные.





Свободный доступ к героям откроется в 21:00 по московскому времени в пятницу, 13 января 2017 года, и продлится до 21:00 понедельника, 16 января. Среди доступных героев есть и добавленные разработчиками недавно — Вариан, король Альянса; Рагнарос, Повелитель Огня; и даже Зул'джин, вождь племени Амани.

Напомним, Heroes of the Storm представляет собой игру в жанре MOBA, запущенную Blizzard летом 2015 года.