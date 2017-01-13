Появилось видео LEGO City Undercorver

В сети появился трейлер переиздания игры LEGO City Undercover, готовящейся к релизу для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Работают над проектом студия TT Games и Warner Bros.. От оригинала, вышедшего на Wii U, новинка отличается улучшенной графикой и кооперативным режимом для двух игроков.

LEGO City Undercover является аркадным приключением в большом открытом мире со сложным (что удивительно для игры такого типа) сюжетом, большим количеством контента и множеством дополнительных заданий.

Источник
Eurogamer
Теги
игры LEGO LEGO City Undercover

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