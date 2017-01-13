Nintendo Switch выходит 3 марта 2017 года

Игровая приставка Nintendo Switch выйдет во всем мире 3 марта 2017 года, о чем сообщила Nintendo на своей официальной пресс-конференции в Токио сегодня. В США за консоль попросят 299 долларов, в Японии она будет стоить 29 980 йен. А в России за приставку придется выложить 22 499 рублей. Предзаказы открываются уже сегодня.

Онлайн-сервис Switch окажется бесплатным, но только до конца 2017-го года, затем будет введена платная подписка. Известно, что Nintendo намеревается баловать подписчиков периодической раздачей бесплатных классических игр со своих предыдущих консолей. Новинка также поддерживает локальный мультиплеер до 8 человек.

От регионального кодирования, как и предполагалось, японцы отказались. Switch можно купить где угодно и для нее подойдут игры, купленные в любом из регионов.

Портативный режим предложит от 3 до 6 часов автономной работы. Джойстики («Джойконы») оснащаются функцией вибрации, сенсорами движения и датчиками для распознавания фигурок amiibo.

Также подтвердилась информация о том, что 6,2-дюймовый дисплей консоли имеет разрешение 1280 х 720, а в стационарном режиме Switch способна выдавать 1080p. Встроенный накопитель располагает всего 32 ГБ памяти.

Стартовая линейка приставки будет названа позднее.

Источник
DualShockers
Теги
игры Nintendo Switch

Комментарии

Из рубрикиИгры
BioWare показала корабль «Буря» и машину «Кочевник» из Mass Effect: Andromeda
Hori показала свои аксессуары для Nintendo Switch
Появилось видео LEGO City Undercorver

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 470
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 254
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 157
Компьютер месяца — январь 2017 153
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109