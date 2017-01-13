Nintendo Switch выходит 3 марта 2017 года

Игровая приставка Nintendo Switch выйдет во всем мире 3 марта 2017 года, о чем сообщила Nintendo на своей официальной пресс-конференции в Токио сегодня. В США за консоль попросят 299 долларов, в Японии она будет стоить 29 980 йен. А в России за приставку придется выложить 22 499 рублей. Предзаказы открываются уже сегодня.

Онлайн-сервис Switch окажется бесплатным, но только до конца 2017-го года, затем будет введена платная подписка. Известно, что Nintendo намеревается баловать подписчиков периодической раздачей бесплатных классических игр со своих предыдущих консолей. Новинка также поддерживает локальный мультиплеер до 8 человек.

От регионального кодирования, как и предполагалось, японцы отказались. Switch можно купить где угодно и для нее подойдут игры, купленные в любом из регионов.

Портативный режим предложит от 3 до 6 часов автономной работы. Джойстики («Джойконы») оснащаются функцией вибрации, сенсорами движения и датчиками для распознавания фигурок amiibo.

Также подтвердилась информация о том, что 6,2-дюймовый дисплей консоли имеет разрешение 1280 х 720, а в стационарном режиме Switch способна выдавать 1080p. Встроенный накопитель располагает всего 32 ГБ памяти.

Стартовая линейка приставки будет названа позднее.