Фанаты показали демо Resident Evil 3.5

Команда фанатов Resident Evil начала работу над проектом под названием Resident Evil 3.5 около года назад. Сегодня авторы выложили первую демо-версию игры для всех желающих. Цель разработчиков — показать нам, какой могла стать Resident Evil 4, если бы в Capcom не решили все переделать с нуля. Именно на раннем прототипе и основывается Resident Evil 3.5.

Впрочем, 100% соответствия ому самому раннему варианту от Capcom не будет, многое девелоперы добавили от себя.

Дата релиза финальной версии не называется. Но скорого выхода ждать не следует.