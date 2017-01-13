Фанаты показали демо Resident Evil 3.5

Команда фанатов Resident Evil начала работу над проектом под названием Resident Evil 3.5 около года назад. Сегодня авторы выложили первую демо-версию игры для всех желающих. Цель разработчиков — показать нам, какой могла стать Resident Evil 4, если бы в Capcom не решили все переделать с нуля. Именно на раннем прототипе и основывается Resident Evil 3.5.

Впрочем, 100% соответствия ому самому раннему варианту от Capcom не будет, многое девелоперы добавили от себя.

Дата релиза финальной версии не называется. Но скорого выхода ждать не следует.

Источник
DSOGaming
Теги
игры Resident Evil

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