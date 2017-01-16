PC по-прежнему является главной игровой платформой среди разработчиков

Опрос в преддверии GDC 2017 (проходящей с 27 февраля по 3 марта) среди более чем 4500 участников, посещающих выставку Game Developers Conference на протяжении последних 3 лет, показал, что PC по-прежнему является самой популярной платформой среди разработчиков игр.

На данный момент доля создаваемых для PC проектов равняется 53%. Затем следуют мобильные устройства с 38%, PS4 с 27%, VR-устройства с 24% (лидирует гарнитура Vive) и Xbox One с 22%. Nintendo Switch пока не слишком популярна — играми для нее занимаются лишь 3% участвующих в выставке девелоперов. 

Источник
DSOGaming
Теги
игры PC

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