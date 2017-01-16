Технические подробности аккумулятора Nintendo Switch

Пользователи форума NeoGAF обсудили технические характеристики аккумулятора игровой приставки Nintendo Switch. Некто под ником Thraktor рассказал, что емкость батареи составит 4310 мАч, а время полной зарядки — 3 часа. И это на сегодняшний день самый большой объем среди всех аккумуляторов для игровых устройств. Для сравнения:

Nintendo 3DS — 1300 мАч

Nintendo New 3DS — 1400 мАч

Nintendo 3DS XL — 1750 мАч

PS Vita — а 2200 мАч

Некоторым игрокам время автономной работы в размере от 3 до 6 часов кажется недостаточным, однако другие называют параметры сбалансированными, так как кроме аккумулятора Nintendo требовалось установить в небольшую консоль остальную техническую начинку, включая систему активного охлаждения.

Все тот же Thraktor на картинке объяснил, сколько место Nintendo могла выделить под аккумулятор. Кроме того, он заявил, что до 80% заряжаться батарея будет примерно за 90 минут. Еще 20% наберет примерно за то же время из-за особенностей современных аккумуляторов.