Технические подробности аккумулятора Nintendo Switch

Пользователи форума NeoGAF обсудили технические характеристики аккумулятора игровой приставки Nintendo Switch. Некто под ником Thraktor рассказал, что емкость батареи составит 4310 мАч, а время полной зарядки — 3 часа. И это на сегодняшний день самый большой объем среди всех аккумуляторов для игровых устройств. Для сравнения:

  • Nintendo 3DS — 1300 мАч
  • Nintendo New 3DS — 1400 мАч
  • Nintendo 3DS XL — 1750 мАч
  • PS Vita — а 2200 мАч

Некоторым игрокам время автономной работы в размере от 3 до 6 часов кажется недостаточным, однако другие называют параметры сбалансированными, так как кроме аккумулятора Nintendo требовалось установить в небольшую консоль остальную техническую начинку, включая систему активного охлаждения.

Все тот же Thraktor на картинке объяснил, сколько место Nintendo могла выделить под аккумулятор. Кроме того, он заявил, что до 80% заряжаться батарея будет примерно за 90 минут. Еще 20% наберет примерно за то же время из-за особенностей современных аккумуляторов. 

Источник
NeoGAF
Теги
игры Nintendo Switch

Комментарии

Из рубрикиИгры
4K-приставка NVIDIA Shield TV вышла в продажу
Предзаказ на Nintendo Switch стартовал в России
PC по-прежнему является главной игровой платформой среди разработчиков

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 257
Компьютер месяца — январь 2017 224
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 159
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109