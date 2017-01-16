Предзаказ на Nintendo Switch стартовал в России

Компания Nintendo открыла прием предварительных заказов на игровую приставку Nintendo Switch. Предлагаются два варианта — версия с набором серых контроллеров Joy-Con и версия с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. Рекомендованная цена для каждого из комплектов составляет 22 499 рублей.

В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.


Отдельно можно купить контроллер Nintendo Switch Pro за 4 499 рублей, подзаряжающий держатель Joy-Con за 1 999 рублей, а также чехол и защитную пленку для Nintendo Switch за 1 499 рублей.

Продажи Nintendo Switch начнутся 3 марта 2017 года, в том числе в России.

Источник
Nintendo
Теги
Россия игровая приставка NINTENDO Nintendo Switch

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