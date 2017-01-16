Официально подтвержден игровой режим Windows 10

Игровой режим в Windows 10, слухи о котором ходят вот уже на протяжении нескольких месяцев, действительно существует. Информация официально подтверждена Microsoft. Известно, что он появится вместе с новым большим весенним апдейтом операционной системы Windows 10 Creators Update.

«Мы хотим сделать Windows 10 самой удобной операционной системой для игр. Новая функция Game Mode появится вместе с Creators Update. Кроме того, протестировать новый режим инсайдеры смогут уже на этой неделе. Суть игрового режима в увеличение производительности». Вероятно речь идет о коррекции распределения ресурсов железа компьютера в пользу игровых проектов.

Работать с новым режимом, увеличивающим производительность в играх, смогут не только игры платформы Universal Windows Platform, а вообще все проекты для Windows.