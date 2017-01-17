Создатели The Last Guardian задумались о новом проекте

Студия GenDesign, создавшая долгострой The Last Guardian вместе с Sony Japan Studio, набирает сотрудников для работы над новой игрой. Требуются специалисты самых разных направлений, включая аниматоров, художников, дизайнеров, программистов, 3D-моделлеров. Компания, созданная Фумитой Уедой (Fumito Ueda), находится в поисках также руководителя разработки.

GenDesign по большей части состоит из бывших работников Team Ico, создавшей Ico и Shadow of Colossus.

Подробностей о новом проекте пока нет.