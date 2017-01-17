Grand Theft Auto V вновь возглавила британский чарт
Grand Theft Auto V вышла в далеком 2013-ом году, однако по-прежнему пользуется высокой популярностью. Так, на прошлой неделе игра стала самой продаваемой на территории Великобритании, заявляет агентство Gfk Chart-Track. Лидерство она вернула впервые с августа 2016-го года.
Пятая часть культовой серии GTA появляется в хит-параде на самой вершине в 10 раз.
Это 13 по счету мультиплатформенная игра, сумевшая показать такой результат. Главными конкурентами стали куда более свежие Call of Duty: Infinite Warfare и FIFA 17.
Десятка же выглядит следующим образом:
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Infinite Warfare
- FIFA 17
- Battlefield 1
- Forza Horizon 3
- Watch Dogs 2
- Rocket League
- Mafia III
- STEEP
- Gears of War 4
ИсточникChart Track