Grand Theft Auto V вновь возглавила британский чарт

Grand Theft Auto V вышла в далеком 2013-ом году, однако по-прежнему пользуется высокой популярностью. Так, на прошлой неделе игра стала самой продаваемой на территории Великобритании, заявляет агентство Gfk Chart-Track. Лидерство она вернула впервые с августа 2016-го года.

Пятая часть культовой серии GTA появляется в хит-параде на самой вершине в 10 раз.

Это 13 по счету мультиплатформенная игра, сумевшая показать такой результат. Главными конкурентами стали куда более свежие Call of Duty: Infinite Warfare и FIFA 17.

Десятка же выглядит следующим образом:

Grand Theft Auto V Call of Duty: Infinite Warfare FIFA 17 Battlefield 1 Forza Horizon 3 Watch Dogs 2 Rocket League Mafia III STEEP Gears of War 4