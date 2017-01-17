Grand Theft Auto V вновь возглавила британский чарт

Grand Theft Auto V вышла в далеком 2013-ом году, однако по-прежнему пользуется высокой популярностью. Так, на прошлой неделе игра стала самой продаваемой на территории Великобритании, заявляет агентство Gfk Chart-Track. Лидерство она вернула впервые с августа 2016-го года.

Пятая часть культовой серии GTA появляется в хит-параде на самой вершине в 10 раз.

Это 13 по счету мультиплатформенная игра, сумевшая показать такой результат. Главными конкурентами стали куда более свежие Call of Duty: Infinite Warfare и FIFA 17.

Десятка же выглядит следующим образом:

  1. Grand Theft Auto V
  2. Call of Duty: Infinite Warfare
  3. FIFA 17
  4. Battlefield 1
  5. Forza Horizon 3
  6. Watch Dogs 2
  7. Rocket League
  8. Mafia III
  9. STEEP
  10. Gears of War 4
Источник
Chart Track
Теги
игры Grand Theft Auto V

Комментарии

Из рубрикиИгры
Создатели The Last Guardian задумались о новом проекте
SNK анонсировала мобильную The King of Fighters World
Nintendo Switch раскупили по предзаказам в GameStop

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 258
Компьютер месяца — январь 2017 237
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109