Nintendo Switch раскупили по предзаказам в GameStop

Игровая консоль Nintendo Switch, выходящая 3 марта 2017-го года, была полностью распродана по предзаказам в торговой сети GameStop, пишет портал IGN. Сейчас ритейлер ведет переговоры об увеличение поставок будущей приставки.

Кроме того, Switch полностью «разобрали» в таких сетях на территории США, как Target, Toys R Us, Walmart и Best Buy. Также новинка возглавила чарты различных отделений Amazon по всему миру.

Многие, кроме самого устройства, заказывают The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а также Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Arms и 1-2-Switch.

Великобритания:

Канада:

Франция:

Германия:

Испания:

Италия:

США:

Любопытно, что на родине, в Японии, предзаказ можно будет сделать только с 21 января.

Источник
IGN
Теги
игровые приставки Nintendo Switch

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