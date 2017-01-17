SNK анонсировала мобильную The King of Fighters World

Компания SNK решила перенести популярную серию файтингов The King of Fighters на мобильные устройства под управлением iOS и Android. Однако речь идет вовсе не переносе одной из частей бесконечного сериала, а о совершенно новой главе, да еще и в жанре MMORPG.

The King of Fighters World создают на 3D-движке, нам обещают сложную и интересную историю, обилие сражений, множество головоломок и появление большинства известных персонажей вселенной.

В Китае релиз случится грядущим летом, позднее игра распространится по всему миру по условно-бесплатной моделе.

Источник
Gematsu
Теги
игры king of fighters

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