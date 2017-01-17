Мобильная карточная игра Titanfall: Frontline отменена

Разработчики мобильной игры Titanfall: Frontline объявили об ее отмене. Напомним, компании Respawn Entertainment и Nexon анонсировали игру Titanfall: Frontline для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android, в сентябре 2016 года и до настоящего момента проходило ее бета-тестирование.





Планируется, что программа закрытого бета-тестирования свернется в ближайшие дни, а сервера планируется отключить 20 января 2017 года. По словам разработчиков, ряд идей, опробованных на Titanfall: Frontline найдут свое применения в будущих мобильных играх Titanfall. Отмену Titanfall: Frontline объясняют тем, что игра оказалась не готова обеспечить интенсивный и насыщенный экшном геймплей, достойный Titanfall.

Эта карточная игра выполнена в стиле шутера про боевых роботов Titanfall, использует ее героев и вселенную. Titanfall: Frontline обещала "сотни" пилотов, титанов и разовых карт, PvP-сражения в реальном времени, возможность вступать в гильдии и заключать альянсы. Карты с пилотами и титанами можно прокачивать и улучшать.