Bandai Namco назвала дату выхода Little Nightmares

Компания Bandai Namco вместе со студией Tarsier Studios назвали дату релиза стильного приключенческого хоррора Little Nightmares. Игра выйдет 28 апреля 2017-го года в стандартном и ограниченном изданиях (фигура Сикс, наклейки, постер, саундтрек). За предзаказ предусмотрены внутренние игровые бонусы, а пользователи PS4 и PC также вправе рассчитывать на саундтрек в цифровом виде и эксклюзивную тему/обои.

Также разработчики поделились новым трейлером.

Источник
Eurogamer
Теги
игры

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