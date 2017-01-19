Super Mario Run в марте выходит на Android

Super Mario Run появится на планшетах и смартфонах под управлением операционной системы Android в марте 2017-го года, сообщает Nintendo. Выходит, что эксклюзивом Apple игра пробудет всего три месяца. По ссылке ниже вы можете пройти предварительную регистрацию для своевременного получения первой мобильной игры про Марио.

Напомним, что в App Store аркадный раннер уже скачали более 90 миллионов раз. Следующим мобильным проектом Nintendo станет Fire Emblem Heroes. Она, к слову, сначала появится на устройствах под управлением Android.