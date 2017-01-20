Дату релиза Tekken 7 назовут на следующей неделе

Компания Bandai Namco в своем официальном Twitter'е заявила, что назовет точную дату релиза ожидаемого фатйинга Tekken 7 на следующей неделе. До сих пор известно лишь, что проект появится «абстрактно» в начале этого года.

Напомним, что игра готовится для PS4, Xbox One и PC. Главным отличием от предыдущих выпусков станет мощная сюжетная кампания, аналогичная последним играм из серии Mortal Kombat – видео-ролики будут плавно переходить в геймплей и наоборот.