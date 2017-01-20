Дату релиза Tekken 7 назовут на следующей неделе

Компания Bandai Namco в своем официальном Twitter'е заявила, что назовет точную дату релиза ожидаемого фатйинга Tekken 7 на следующей неделе. До сих пор известно лишь, что проект появится «абстрактно» в начале этого года.

Напомним, что игра готовится для PS4, Xbox One и PC. Главным отличием от предыдущих выпусков станет мощная сюжетная кампания, аналогичная последним играм из серии Mortal Kombat – видео-ролики будут плавно переходить в геймплей и наоборот.

Источник
VG247
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
Yakuza 0 получает первые оценки
Особенности версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Wii U и Switch
Представлен трейлер Life of Black Tiger, потенциально худшей игры для PS4

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 261
Компьютер месяца — январь 2017 258
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109