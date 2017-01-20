Названа дата релиза Ultimate Marvel vs. Capcom 3 для PC и Xbox One

Компания Capcom назвала дату релиза файтинга Ultimate Marvel vs. Capcom 3 в версиях для Xbox One и PC. Цифровой релиз ожидается 8 марта этого года. Стоимость составит 24,99 долларов. Тогда же появится и ограниченное издание на дисках для PS4 и Xbox One по цене всего в 29,99 долларов (купить его можно будет исключительно в сетях GameStop и EB Games). В коробке игроки обнаружат сам диск и эксклюзивный комикс.

Напомним, что на PS4 игра вышла еще в декабре. 

Источник
GameSpot
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