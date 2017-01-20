Yakuza 0 получает первые оценки
Yakuza 0, предыстория популярной японской франшизы о японских мафиози, выходит уже 24 января 2017-го года на PlayStation 4. Игра начала получать оценки в профильной прессе. Действие разворачивается в Токио и Осаке в 1980-х годах и рассказывает о первых шагах Казумы Кирью в криминальном мире. Кроме того, поиграть дадут за Горо Маджиму.
Большой мир, огромная свобода действий, множество мини игр и дополнительных заданий — Yakuza 0 продолжает славные традиции предыдущих выпусков. Большинству рецензентов игра понравилась.
- Gamespot – 8
- Polygon – 8
- PSU- 9.5
- The Jimquisition -9.5
- Meristation – 9.2
- We Got This Covered – 4.5/5
- God is a Geek – 8.5
- GamesRadar – 4/5
- Push Square – 8
- IGN – 8.5
- Hardcore Gamer – 4.5/5
- Twinfinite – 3.5
- Jeuxactu – 14/20
ИсточникVG247