Yakuza 0 получает первые оценки

Yakuza 0, предыстория популярной японской франшизы о японских мафиози, выходит уже 24 января 2017-го года на PlayStation 4. Игра начала получать оценки в профильной прессе. Действие разворачивается в Токио и Осаке в 1980-х годах и рассказывает о первых шагах Казумы Кирью в криминальном мире. Кроме того, поиграть дадут за Горо Маджиму.

Большой мир, огромная свобода действий, множество мини игр и дополнительных заданий — Yakuza 0 продолжает славные традиции предыдущих выпусков. Большинству рецензентов игра понравилась.

Gamespot – 8

Polygon – 8

PSU- 9.5

The Jimquisition -9.5

Meristation – 9.2

We Got This Covered – 4.5/5

God is a Geek – 8.5

GamesRadar – 4/5

Push Square – 8

IGN – 8.5

Hardcore Gamer – 4.5/5

Twinfinite – 3.5

Jeuxactu – 14/20