Yakuza 0 получает первые оценки

Yakuza 0, предыстория популярной японской франшизы о японских мафиози, выходит уже 24 января 2017-го года на PlayStation 4. Игра начала получать оценки в профильной прессе. Действие разворачивается в Токио и Осаке в 1980-х годах и рассказывает о первых шагах Казумы Кирью в криминальном мире. Кроме того, поиграть дадут за Горо Маджиму.

Большой мир, огромная свобода действий, множество мини игр и дополнительных заданий — Yakuza 0 продолжает славные традиции предыдущих выпусков. Большинству рецензентов игра понравилась.

  • Gamespot – 8
  • Polygon – 8
  • PSU- 9.5
  • The Jimquisition -9.5
  • Meristation – 9.2
  • We Got This Covered – 4.5/5
  • God is a Geek – 8.5
  • GamesRadar – 4/5
  • Push Square – 8
  • IGN – 8.5
  • Hardcore Gamer – 4.5/5
  • Twinfinite – 3.5
  • Jeuxactu – 14/20
Источник
VG247
Теги
игры Yakuza 0

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