Во что поиграть на этой неделе?

Перед вами список игр, которые выходят на грядущей неделе, с 23 по 29 января. Стоит отметить, что следующие семь дней станут довольно интересными для геймера. Главным проектом безусловно окажется седьмая часть популярного хоррор-сериала Resident Evil.

Resident Evil 7: Biohazard

  • Дата выхода: 24 января
  • Платформы: PS4, Xbox One, PC

Седьмая часть Resident Evil выходит 24 января, во вторник сразу на PlayStation 4, Xbox One и PC. Революционная для франшизы концепция игры от первого лица, совершенно отличная от Resident Evil 5 и Resident Evil 6 атмосфера, судя по первым оценкам в сети, "семерка" должна прийтись по душе пользователям.

Tales of Berseria

  • Дата выхода: 27 января
  • Платформы: PS4, PC

Новый выпуск бесконечного ролевого сериала от Bandai Namco выходит 27 января 2017 года. В Японии игра доступна с лета прошлого года. Рецензенты Страны восходящего солнца отмечают отлчиный сюжет и большое внимание к проработке персонажей. 

Yakuza 0

  • Дата выхода: 24 января
  • Платформы: PS4

Предыстория культового сериала о якудза, действие игры разворачивается в 1980 годах. Нам предстоит узнать о молодости Казумы Кирью и Горо Маджимы. Yakuza 0 уже получает высокие оценки. 

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

  • Дата выхода: 24 января
  • Платформы: PS4

Очередной сборник игр Kingdom Hearts, на этот раз с особой новой главой Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage, в которой используется движок новой Kingdom Hearts 3 и представлен геймплей следующей номерной серии. 

Также выходят:

  • The Turing Test: 23 января на PS4 появится головоломка уже доступная на PC и Xbox One.
  • Hellenica: 23 января на PC появится тактическая ролевая игра в сеттинге альтернативной Древней Греции.
  • Avorion: Открытый космический мир в онлайне должны запустить 23 января на PC.

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