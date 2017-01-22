Аналитики прогнозируют 40 миллионов проданных Switch к 2020 году

Аналитики из DFC Intelligence прогнозируют 40 миллионов проданных игровых приставок Nintendo Switch к 2020 году. Таким образом, консоль обойдет свою предшественницу Wii U более чем на 26 миллионов устройств. 

Кроме того, глава DFC Дэвид Коул (David Cole) не ожидает высоких продаж на старте из-за небольших поставок Switch и отсутствия обширной игровой библиотеки. 

"Спрос будет большой, но главным испытанием для приставки станут продажи в первый праздничный сезон в 2017 году. У Switch есть все шансы завоевать большую аудиторию. Однако из-за ограниченного количества игр и политики Nintendo за последнее время мы несколько снизили наши прогнозы". 

Напомним, что Wii U, выпущенная в 2012 году, продалась тиражом около 13 миллионов устройств, в то время, как Wii купили более 101 миллиона геймеров! 

Источник
VG247
Теги
игры Nintendo Switch

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