Представлен геймплей Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Компания Square Enix показала на выставке Taipei Game Show 2017 игровой процесс грядущего ремастера Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Разработчики представили сражения, локации, сюжетные сцены. Судя по всему, игра уже полностью готова и появится совсем скоро.

В версии для PS4 у Final Fantasy XII ожидаются перерисованный под высокое разрешение мир, улучшенное качество моделей героев, новые шрифты и красивые заставки, объемный звук 7.1 и сокращенное время загрузок, а также функция автоматического сохранения.

Звуковое сопровождение предлагается сразу на английском и японском языках, в оригинальном и перезаписанном вариантах.