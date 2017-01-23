Появилась информация о Double Dragon IV

Студия Arc System Works рассказала о том, с чем нам предстоит столкнуться в Double Dragon IV. Оказывается, игра является сюжетным продолжением Double Dragon II: The Revenge. Впрочем, история в подобных beat'em'up'ах всегда находилась на примитивном, зачаточном уровне — продолжение некогда популярного сериала, спустя десятки лет, не является исключением.

Нас, как и в 8- и 16-битные времена, ожидает множество уровней и врагов, аддиктивный кооператив, вечно молодые Билли и Джимми в качестве протагонистов и режим Tower Moder, в котором позволят сыграть за других персонажей, включая врагов. А именно:

Billy Jimmy Williams Roper Right Arm Linda Abobo Chin Taimei Burnov Linda (Второй скин) Mason Cody Yamazaki Soeno Ayumi

Double Dragon 4 выходит на PC и PS4 уже 30 января.