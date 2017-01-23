Появилась информация о Double Dragon IV

Студия Arc System Works рассказала о том, с чем нам предстоит столкнуться в Double Dragon IV. Оказывается, игра является сюжетным продолжением Double Dragon II: The Revenge. Впрочем, история в подобных beat'em'up'ах всегда находилась на примитивном, зачаточном уровне — продолжение некогда популярного сериала, спустя десятки лет, не является исключением.

Нас, как и в 8- и 16-битные времена, ожидает множество уровней и врагов, аддиктивный кооператив, вечно молодые Билли и Джимми в качестве протагонистов и режим Tower Moder, в котором позволят сыграть за других персонажей, включая врагов. А именно:

  1. Billy
  2. Jimmy
  3. Williams
  4. Roper
  5. Right Arm
  6. Linda
  7. Abobo
  8. Chin Taimei
  9. Burnov
  10. Linda (Второй скин)
  11. Mason
  12. Cody
  13. Yamazaki
  14. Soeno
  15. Ayumi

Double Dragon 4 выходит на PC и PS4 уже 30 января.  

Источник
Gematsu
Теги
игры Double Dragon IV

Комментарии

Из рубрикиИгры
Представлен список игр для PlayStation 4 Pro
The Elder Scrolls V: Skyrim сравнили на PC и Switch
Съемки фильма Uncharted начнутся уже весной

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 279
5 лучших смартфонов 2016 года 263
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 110