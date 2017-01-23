Представлен список игр для PlayStation 4 Pro

В Digital Foundry составили список игр, которые доступны для PlayStation 4 Pro. Речь идет о проектах, поддерживающих высокое разрешение Ultra HD и идущих при 60 FPS.

Десятка наиболее стабильных 4K-игр выглядит так:

  1. FIFA 17
  2. Hustle Kings
  3. Mantis Burn Racing
  4. NBA 2K17
  5. Neon Chrome
  6. Pro Evolution Soccer 17
  7. Rez Infinite
  8. Thumper
  9. Viking Squad
  10. Wheels of Aurelia

Что касается Bound, Diablo III, Farming Simulator 17 и Smite, то честного 4K в них нет, как и стабильности частоты кадров. Также в Digital Foundry назвали игры, идущие в высоком разрешении, но ограниченные стабильными 30 FPS.

  1. Assassin's Creed: The Ezio Collection
  2. The Last of Us: Remastered
  3. The Witness
  4. The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
  5. The Elder Scrolls Online

Также существуют проекты, в которых повышенное разрешение достигается методами апскейлинга и шахматного рендеринга. Это:

  1. Darksiders: Warmastered Edition (1620p)
  2. Futuridium EP Deluxe (1080p, в будущем выйдет патч для PS4 Pro)
  3. Helldivers (2160p, шахматный рендеринг)
  4. Let It Die (1440p)
Источник
Digital Foundry
Теги
игры PlayStation 4 Pro

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