Представлен список игр для PlayStation 4 Pro
В Digital Foundry составили список игр, которые доступны для PlayStation 4 Pro. Речь идет о проектах, поддерживающих высокое разрешение Ultra HD и идущих при 60 FPS.
Десятка наиболее стабильных 4K-игр выглядит так:
- FIFA 17
- Hustle Kings
- Mantis Burn Racing
- NBA 2K17
- Neon Chrome
- Pro Evolution Soccer 17
- Rez Infinite
- Thumper
- Viking Squad
- Wheels of Aurelia
Что касается Bound, Diablo III, Farming Simulator 17 и Smite, то честного 4K в них нет, как и стабильности частоты кадров. Также в Digital Foundry назвали игры, идущие в высоком разрешении, но ограниченные стабильными 30 FPS.
- Assassin's Creed: The Ezio Collection
- The Last of Us: Remastered
- The Witness
- The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
- The Elder Scrolls Online
Также существуют проекты, в которых повышенное разрешение достигается методами апскейлинга и шахматного рендеринга. Это:
- Darksiders: Warmastered Edition (1620p)
- Futuridium EP Deluxe (1080p, в будущем выйдет патч для PS4 Pro)
- Helldivers (2160p, шахматный рендеринг)
- Let It Die (1440p)
ИсточникDigital Foundry