The Elder Scrolls V: Skyrim сравнили на PC и Switch

Сайт Gearnuke сравнил The Elder Scrolls V: Skyrim на Nintendo Switch и PC. Изучив материалы с пресс-конференции, посвященной новой игровой системе, специалисты пришли к выводу, что на Switch игра выглядит лучше, чем оригинал на PC и PS3 с Xbox 360. Таким образом, на консоли Nintendo скорее всего появится именно Special Edition, с некоторыми ограничениями (вроде меньшей дальности прорисовки).

Игра скорее всего станет доступна для владельцев Switch уже весной.

Так The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition выглядит на PC:

А так версия для Nintendo Switch:





А это уже оригинальная PC-версия Skyrim'а: