Nintendo Switch в Японии собирает очереди у магазинов

Любовь японцев к стоянию в очередях нашла очередное подтверждение — после того, как в Интернет-магазинах консоль Nintendo Switch полностью разобрали по предзаказам, они выстроились у обычных магазинов и точек продаж. Причем, места у крупнейших магазинов жители Страны восходящего солнца занимали заблаговременно, ночью.

Кроме самой приставки, геймеры активно делали предварительные заказы на The Legend of Zelda: Breath of the Wild (в чарте игр по предзаказам она уступила лишь Monster Hunter XX и Resident Evil 7). Причем, версия для Wii U такого ажиотажа не вызвала. Также повышенный интерес наблюдался к 1-2-Switch, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Quest Heroes 1 и 2, а также Super Bomberman R. Различные аксессуары для Switch также раскупались игроками.

Напомним, что игровая приставка Nintendo Switch выйдет во всем мире 3 марта 2017 года. В США за консоль попросят 299 долларов, в Японии она будет стоить 29 980 йен. А в России за приставку придется выложить 22 499 рублей.