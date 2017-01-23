Съемки фильма Uncharted начнутся уже весной

Сценарий к фильму по мотивам игры Uncharted уже полностью готов. Теперь же, благодаря сайту My Entertainment World, все мы знаем и о дате начала съемок проекта — конец весны 2017-го года. Место съемок — Колумбия.

За основу картины берется первая часть популярной приключенческой серии — Uncharted: Drake's Fortune. Натану Дрейку, потомку мореплавателя Френсиса Дрейка, знаменитого охотника за сокровищами, предстоит найти Эльдорадо. Однако в желании найти древний город он не одинок — у него есть конкуренты, которые не прочь воспользоваться оружием.

В режиссерском кресле Uncharted сидит Шон Леви (Shawn Levy).