Resident Evil 7 получает оценки

Resident Evil 7: Biohazard становится доступна уже сегодня и сеть буквально наводнили обзоры долгожданного хоррора. Революционная глава в бесконечной франшизе получила вид от первого лица, а также стала первым полностью играбельным в VR проектом со столь высоким бюджетом. Рецензенты отмечают, что Resident Evil вернулась к своим корням и что это снова самый настоящий пугающий опыт. При этом, новинка совсем не похожа на Oultast и Amnesia, чего боялись преданные фанаты сериала.

Итак, оценки:

  • Eurogamer – Без оценки
  • The Guardian – 5/5
  • Giant Bomb – 4/5
  • Game Informer – 8,5
  • USgamer – 4/5
  • PCGamer – 90/100
  • Polygon – 9
  • Gamespot – 8
  • Telegraph – 4/5
  • IGN – 7,7
  • Destructoid – 10
  • GamesRadar+ – 4,5/5
  • EGM – 9,5
  • Paste Magazine – 9
  • Shacknews – 9

Средний балл на Metacritic составляет 86 из 100.  

Источник
VG247
Теги
игры Resident Evil 7 Biohazard

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