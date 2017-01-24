Resident Evil 7 получает оценки

Resident Evil 7: Biohazard становится доступна уже сегодня и сеть буквально наводнили обзоры долгожданного хоррора. Революционная глава в бесконечной франшизе получила вид от первого лица, а также стала первым полностью играбельным в VR проектом со столь высоким бюджетом. Рецензенты отмечают, что Resident Evil вернулась к своим корням и что это снова самый настоящий пугающий опыт. При этом, новинка совсем не похожа на Oultast и Amnesia, чего боялись преданные фанаты сериала.

Итак, оценки:

Eurogamer – Без оценки

The Guardian – 5/5

Giant Bomb – 4/5

Game Informer – 8,5

USgamer – 4/5

PCGamer – 90/100

Polygon – 9

Gamespot – 8

Telegraph – 4/5

IGN – 7,7

Destructoid – 10

GamesRadar+ – 4,5/5

EGM – 9,5

Paste Magazine – 9

Shacknews – 9

Средний балл на Metacritic составляет 86 из 100.