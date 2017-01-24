Resident Evil 7 получает оценки
Resident Evil 7: Biohazard становится доступна уже сегодня и сеть буквально наводнили обзоры долгожданного хоррора. Революционная глава в бесконечной франшизе получила вид от первого лица, а также стала первым полностью играбельным в VR проектом со столь высоким бюджетом. Рецензенты отмечают, что Resident Evil вернулась к своим корням и что это снова самый настоящий пугающий опыт. При этом, новинка совсем не похожа на Oultast и Amnesia, чего боялись преданные фанаты сериала.
Итак, оценки:
- Eurogamer – Без оценки
- The Guardian – 5/5
- Giant Bomb – 4/5
- Game Informer – 8,5
- USgamer – 4/5
- PCGamer – 90/100
- Polygon – 9
- Gamespot – 8
- Telegraph – 4/5
- IGN – 7,7
- Destructoid – 10
- GamesRadar+ – 4,5/5
- EGM – 9,5
- Paste Magazine – 9
- Shacknews – 9
Средний балл на Metacritic составляет 86 из 100.
ИсточникVG247