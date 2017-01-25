На Kickstarter'е начали собирать на The Banner Saga 3

Компания Stoic, создавшая замечательные тактически ролевые игры The Banner Saga и The Banner Saga 2, полна решимости завершить северную сагу о викингах, гигантах, кентаврах, прочих фантастических существах и Конце Света. В заключительной, третьей части, на которую авторы сегодня начали собирать деньги на Kickstarter'е, будут расставлены все точки над I.

Stoic просит 200 000 долларов, что в два раза больше, чем просили за оригинал. Однако, напомним, первая The Banner Saga в итоге собрала 720 000 долларов, что позволило выпустить игру куда более масштабную, чем планировались изначально. Кстати, пожертвовав 20 долларов, вы сможете рассчитывать на получение также первых двух частей.

Помочь Stoic в создании проекта мечты можно тут.

Источник
VG247
Теги
игры The Banner Saga

Комментарии

Из рубрикиИгры
В США игры могут подорожать
Ролевая игра Tales of Berseria получает оценки
Глава разработки Final Fantasy XV рассказал о 13-ой главе

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 476
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 298
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 161
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83