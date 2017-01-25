На Kickstarter'е начали собирать на The Banner Saga 3

Компания Stoic, создавшая замечательные тактически ролевые игры The Banner Saga и The Banner Saga 2, полна решимости завершить северную сагу о викингах, гигантах, кентаврах, прочих фантастических существах и Конце Света. В заключительной, третьей части, на которую авторы сегодня начали собирать деньги на Kickstarter'е, будут расставлены все точки над I.

Stoic просит 200 000 долларов, что в два раза больше, чем просили за оригинал. Однако, напомним, первая The Banner Saga в итоге собрала 720 000 долларов, что позволило выпустить игру куда более масштабную, чем планировались изначально. Кстати, пожертвовав 20 долларов, вы сможете рассчитывать на получение также первых двух частей.

Помочь Stoic в создании проекта мечты можно тут.