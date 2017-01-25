Фил Спенсер уже успел поиграть на Project Scorpio

Фил Спенсер (Phil Spencer), руководитель отделения Xbox, заявил, что уже успел поиграть в игры на раннем прототипе Project Scorpio. Разумеется, он отозвался о приставке положительно: «Я поиграл на раннем варианте Scorpio в первый раз. Игры идут стабильно, система отлично выглядит. Я горд за разработчиков».

Напомним, что консоль под кодовым названием Project Scorpio появится до конца 2017-го года. Дата презентации и старта продаж, как и цена устройства, пока не называются. Однако аналитики, вроде Майкла Пактера (Michael Pachter) считают, что за приставку попросят не больше 399 долларов, а показать ее могут на E3 2017.