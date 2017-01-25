Ролевая игра Tales of Berseria получает оценки

Японская ролевая игра Tales of Berseria получает оценки. На основе 13 рецензий средний профессиональный рейтинг на Metacritic составляет 79 баллов из 100.

  1. Digitally Downloaded – 90/100
  2. IGN – 88/100
  3. Hobby Consolas – 87/100
  4. PlayStation Lifestyle – 85/100
  5. Eurogamer Italy – 80/100
  6. SpazioGames – 80/100
  7. Attack of the Fanboy – 80/100
  8. The Games Machine – 78/100
  9. Game Informer – 75/100
  10. EGM – 70/100
  11. Stevivor – 70/100
  12. Trusted Reviews – 70/100
  13. GameSpot – 70/100

Негативных обзоров у игры нет вовсе. Tales of Berseria хвалят за запоминающихся героев, мрачную, интересную, по-настоящему взрослую историю и интересные сражения. Продолжительность игры составляет примерно 50 часов.

Игра поступает в продажу на PC и PS4 в Европе уже 27 января 2017-го года.  

Источник
Metacritic
Теги
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