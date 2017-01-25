Ролевая игра Tales of Berseria получает оценки
Японская ролевая игра Tales of Berseria получает оценки. На основе 13 рецензий средний профессиональный рейтинг на Metacritic составляет 79 баллов из 100.
- Digitally Downloaded – 90/100
- IGN – 88/100
- Hobby Consolas – 87/100
- PlayStation Lifestyle – 85/100
- Eurogamer Italy – 80/100
- SpazioGames – 80/100
- Attack of the Fanboy – 80/100
- The Games Machine – 78/100
- Game Informer – 75/100
- EGM – 70/100
- Stevivor – 70/100
- Trusted Reviews – 70/100
- GameSpot – 70/100
Негативных обзоров у игры нет вовсе. Tales of Berseria хвалят за запоминающихся героев, мрачную, интересную, по-настоящему взрослую историю и интересные сражения. Продолжительность игры составляет примерно 50 часов.
Игра поступает в продажу на PC и PS4 в Европе уже 27 января 2017-го года.
ИсточникMetacritic