Японская ролевая игра Tales of Berseria получает оценки. На основе 13 рецензий средний профессиональный рейтинг на Metacritic составляет 79 баллов из 100.

Digitally Downloaded – 90/100 IGN – 88/100 Hobby Consolas – 87/100 PlayStation Lifestyle – 85/100 Eurogamer Italy – 80/100 SpazioGames – 80/100 Attack of the Fanboy – 80/100 The Games Machine – 78/100 Game Informer – 75/100 EGM – 70/100 Stevivor – 70/100 Trusted Reviews – 70/100 GameSpot – 70/100

Негативных обзоров у игры нет вовсе. Tales of Berseria хвалят за запоминающихся героев, мрачную, интересную, по-настоящему взрослую историю и интересные сражения. Продолжительность игры составляет примерно 50 часов.

Игра поступает в продажу на PC и PS4 в Европе уже 27 января 2017-го года.