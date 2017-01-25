В США игры могут подорожать

В организации Entertainment Software Association, представляющей интерес разработчиков и издателей игр, беспокоятся по поводу возможности введения нового налога в США, который призван повысить стоимость товаров и услуг, импортируемых в США из зарубежных стран, если аналоги есть на территории страны.

Таким образом, стоимость игровых приставок и игр, а также цифровых товаров, может увеличиться из-за того, что в большинстве своем они производятся за пределами США. Из-за этого подорожание игр и консолей составит 5-10%.

Entertainment Software Association собирается дать комментарий по этому поводу в ближайшее время.