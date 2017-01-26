Названы любимые героини сериала Final Fantasy
Площадка NicoNico из Японии в честь 30-летия Final Fantasy провела опрос серди игроков на тему любимых женских персонажей ролевого сериала Final Fantasy. А портал Kotaku опубликовал результаты. Оказывается, больше всего геймеры Страны восходящего солнца любят Лайтнинг из Final Fantasy XIII.
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Лайтнинг — Final Fantasy XIII (все три части)
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Юна — Final Fantasy X (и Final Fantasy X-2)
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Тифа — Final Fantasy VII (весь цикл)
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Сера — Final Fantasy XIII
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Ваниль — Final Fantasy XIII
Сразу три девушки из Final Fantasy XIII попали в топ-5.
ИсточникKotaku