Названы любимые героини сериала Final Fantasy

Площадка NicoNico из Японии в честь 30-летия Final Fantasy провела опрос серди игроков на тему любимых женских персонажей ролевого сериала Final Fantasy. А портал Kotaku опубликовал результаты. Оказывается, больше всего геймеры Страны восходящего солнца любят Лайтнинг из Final Fantasy XIII.

Лайтнинг — Final Fantasy XIII (все три части) Юна — Final Fantasy X (и Final Fantasy X-2) Тифа — Final Fantasy VII (весь цикл) Сера — Final Fantasy XIII Ваниль — Final Fantasy XIII

Сразу три девушки из Final Fantasy XIII попали в топ-5.



Лайтнинг



Юна



Тифа



Сера



Ваниль

