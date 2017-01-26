Анонсирована Pillars of Eternity 2: Deadfire

Компания Obsidian анонсировала Pillars of Eternity 2: Deadfire и собирается собрать на проект как минимум 1,1 миллион долларов через платформу Fig от самих игроков и получить инвестиций еще на 2,25 миллиона долларов.

Напомним, что оригиналу, ставшему эдаким Baldur's Gate нового поколения, удалось заполучить 4 миллиона долларов поддержки через Kickstarter. Игра была тепло принята и геймерами и критиками, получила несколько DLC и вошла в число лучших компьютерных RPG последнего времени.

В Pillars of Eternity 2: Deadfire история начнется с того самого момента, где завершилась в первой части. Большое внимание разработчики уделят крепости Каэд Нуа.

Пресс-релиз гласит: «Бог света и возрождения Эотас. Все думали, что он умер, однако он жил в каменном гиганте под крепостью Каэд Нуа. Пытаясь выбраться наружу он разрушает вашу крепость и оставляет вас на грани жизни и смерти. Вам предстоит вернуть свою душу. А для этого придется найти бога и заставить его ответить на ваши вопросы. Вопросы, которые могу привести мир смертных и мир богов к хаосу».


В Pillars of Eternity 2: Deadfire предстоит путешествовать и по земле и по морю, изучить самые разные культуры и страны, повстречать новых NPC. Впрочем, появятся и старые знакомые. В игре будет реализована функция переноса сохранений из оригинала.

Источник
NicheGamer
Теги
игры Pillars of Eternity 2

Комментарии

Из рубрикиИгры
Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue вышла в России
«Апокалипсис сегодня» станет игрой
Показано взаимодействие с сенсорным экраном Nintendo Switch

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 476
Компьютер месяца — январь 2017 305
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 164
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83