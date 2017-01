Показано взаимодействие с сенсорным экраном Nintendo Switch

Nintendo Switch, как известно, оснащается мультисенсорным экраном, однако сам производитель демонстрации этой функции до сих пор не провел.

Что же, представитель Activision на примере Skylanders Imaginators в своем Twitter'е показал, как это выглядит. Он положительно оценил, как консоль реагирует на прикосновения.

Exclusive footage of #NintendoSwitch's touchscreen being used. (First I've seen.) Looks very responsive! pic.twitter.com/EIdpmrZRbV