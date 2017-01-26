Создатель Ori and the Blind Forest называет Scorpio консолью нового поколения
Автор популярного приключения Ori and the Blind Forest сообщил на форуме NeoGAF, что консоль Project Scorpio сильно отличается от Xbox One и Xbox One S. Томас Малер (Thomas Mahler) вовсе считает ее полноценной приставкой нового поколения, а не промежуточным устройством по типу PlayStation 4 Pro. Однако Microsoft придется постараться объяснить это аудитории.
«Все приставки сегодня базируются на x86 архитектуре. Поэтому Sony легко удалось быстро улучшить производительность PS4 и выпустить новую версию. Scorpio приставка нового поколения, просто с поддержкой игр из прошлого. С этой точки зрения она похожа на PC. Microsoft придется проделать некую работу, чтобы объяснить, что Scorpio это не промежуточное звено, а полноценное новое устройство».