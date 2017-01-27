Разработчики ответили на обвинения о ухудшении графики в Horizon: Zero Dawn

Не так давно в сети появилось видео, на котором сравнивается графика эксклюзивного проекта для PlayStation 4, ожидаемого боевика Horizon: Zero Dawn, каким его представляли создатели в 2016-ом и в 2017-ом годах. Автор нарезки сравнил игру на E3 2016 и Taipei Games Show 2017 и посчитал, что визуальная составляющая была ухудшена ближе к релизу. Разумеется, под роликом тут же подписалась негодующая толпа поклонников творчества Guerilla Games и просто прохожих.

Разработчики не стали отмалчиваться, а заявили, что на обеих выставках демонстрировалась одна и та же версия игры, один и то же отрезок, только на разных языках, так что речи о ухудшении графики идти не может.

Впрочем, геймер не успокоился, заявив, что Guerilla не впервые показывает в рекламных роликах то, что затем не соответствует реальности в финальных релизах. Что же, дождемся 1 марта.