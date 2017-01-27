Цифра дня: Сколько геймеров играет в Overwatch?

Цифра дня:

25 000 000

геймеров играет в Overwatch.

Компания Blizzard Entertainment поделилась очередным достижением — в многопользовательский командный шутер Overwatch играет уже более 25 миллионов человек.


Отметим, что в августе 2016 года компания отчитывалась о 15 миллионах игроков, а в октябре был преодолен рубеж в 20 миллионов. При этом через неделю после релиза игры, было продано более 7 миллионов копий.

Напомним, Blizzard Entertainment выпустила игру Overwatch для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также на PC, 24 мая 2016 года. Overwatch представляет собой многопользовательский командный шутер, где можно выбрать героя из множества персонажей новой вселенной Blizzard.

Источник
Overwatch
Теги
игра BLIZZARD Overwatch

Комментарии

Из рубрикиИгры
Главное за неделю: причина взрывов Galaxy Note 7, офлайн в WhatsApp и официальный представитель Xiaomi в России
Новый трейлер Mass Effect: Andromeda
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom анонсирована для PC

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 316
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 168
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83