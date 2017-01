Цифра дня: Сколько геймеров играет в Overwatch?

Цифра дня:

25 000 000

геймеров играет в Overwatch.

Компания Blizzard Entertainment поделилась очередным достижением — в многопользовательский командный шутер Overwatch играет уже более 25 миллионов человек.

Отметим, что в августе 2016 года компания отчитывалась о 15 миллионах игроков, а в октябре был преодолен рубеж в 20 миллионов. При этом через неделю после релиза игры, было продано более 7 миллионов копий.

Напомним, Blizzard Entertainment выпустила игру Overwatch для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также на PC, 24 мая 2016 года. Overwatch представляет собой многопользовательский командный шутер, где можно выбрать героя из множества персонажей новой вселенной Blizzard.

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!



The fight for the future isn't over yet, though... Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB