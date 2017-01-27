Square Enix вместе с Marvel анонсировали игру по Avengers

Компании Square Enix и Marvel заявили о долгосрочном сотрудничестве и анонсировали новый большой проект по вселенной Avengers («Мстители»), The Avengers Project (наименование пока что рабочее). Работать над ним будут авторы Tomb Raider и Deus Ex, подразделения Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Подробнее об игре расскажут только в 2018-ом году, проект находится на ранней стадии разработки.

Нас ждет встреча со знакомыми персонажами и локациями.У новинки есть все шансы оказаться в числе лучших игр по комиксам. Кстати, в Kotaku заявляют, ссылаясь на свои источники, что в Eidos Montreal кипит работа сразу над двумя играми по вселенным Marvel. Вторая разработка засекречена.