Представлено видео игрового режима Windows 10

Компания Microsoft представила на своем YouTube-канале видео, демонстрирующее, как работает игровой режим в Windows 10. Напомним, что он появится вместе с большим обновлением Creators Update. Предположения подвтердились; ресурсы компьютера (Центрального процессора и Графической карты) действительно распределяются в Game Mode таким образом, чтобы производительность в игровых приложениях повышалась. В результате частота кадров повышается. 

Режим уже доступен в предварительной сборке Build 15019. Преимущества от Игрового Режима заметны в любой игре. 

Источник
Microsoft
Теги
игры Windows 10

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