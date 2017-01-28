Представлено видео игрового режима Windows 10

Компания Microsoft представила на своем YouTube-канале видео, демонстрирующее, как работает игровой режим в Windows 10. Напомним, что он появится вместе с большим обновлением Creators Update. Предположения подвтердились; ресурсы компьютера (Центрального процессора и Графической карты) действительно распределяются в Game Mode таким образом, чтобы производительность в игровых приложениях повышалась. В результате частота кадров повышается.

Режим уже доступен в предварительной сборке Build 15019. Преимущества от Игрового Режима заметны в любой игре.