В Bandai Namco объяснили, почему домашняя версия Tekken 7 задержалась

Tekken 7 выходит на PC, PS4 и Xbox One 2 июня 2017-го года. Игра задерживается на пару месяцев от изначально запланированного срока. Перенос, по словам разработчиков, связан с желанием доделать игру, включить в нее как можно больше контента. В Bandai Namco не хотят наступать на грабли других творцов файтингов.

"Мы старались успеть завершить все в первом квартале года. У нас была возможность выпустить Tekken 7, вырезав некоторый контент. Однако, изучив творения других студий, да и вспоминая наши проекты, в которых не все сразу работала как следует, мы пришли к выводу, что так делать не стоит. Мы не захотели повторения ситуации с Tekken 7 и приняли решение перенести игру на лето. Зато вы получите все задуманное нами сразу".

Создателям Tekken 7 также удалось серьезно сокртатить время загрузки между боями.

Кстати, PR-менеджер Bandai Namco Далтон Линк (Dalton Link) также рассказал, почему домашняя версия настолько задержалась по сравнению с версией для залов игровых автоматов. Все дело в новом балансе, новых персонажах и полноценном сюжетном режиме. Кроме того, ведется отладка серверов для сетевых побоищ.

Пока же давайте вспомним предыдущие версии Tekken и их даты релиза на домашних системах.

Tekken (1995, PlayStation): Первая игра для PlayStation, сумевшая продаться тиражом более 1 миллиона копий.

(1995, PlayStation): Первая игра для PlayStation, сумевшая продаться тиражом более 1 миллиона копий. Tekken 2 (1996, PlayStation): Продано 5,7 миллионов копий!

(1996, PlayStation): Продано 5,7 миллионов копий! Tekken 3 (1998, PlayStation): Продано 8,3 миллионов экземпляров. Самая титулованная и высокооцененная игра франшизы. Кроме того, самая успешная коммерчески.

(1998, PlayStation): Продано 8,3 миллионов экземпляров. Самая титулованная и высокооцененная игра франшизы. Кроме того, самая успешная коммерчески. Tekken Tag Tournament (2000, PlayStation 2): Реализовано 2,3 миллиона копий. Предложила бои 2 на 2.

(2000, PlayStation 2): Реализовано 2,3 миллиона копий. Предложила бои 2 на 2. Tekken 4 (2002, PlayStation 2): Продано менее 2 миллионов дисков.

(2002, PlayStation 2): Продано менее 2 миллионов дисков. Tekken 5 (2005, PlayStation 2): Реализовано 6 миллионов копий.

(2005, PlayStation 2): Реализовано 6 миллионов копий. Tekken 5: Dark Resurrection (2006, PSP): Портативный Tekken разошелся в колчиестве 2,6 миллионов копий.

(2006, PSP): Портативный Tekken разошелся в колчиестве 2,6 миллионов копий. Tekken 6 (2009, PlayStation 3, Xbox 360, PSP): 3 миллионные продажи. Первая мультиплатформенная игра серии.

(2009, PlayStation 3, Xbox 360, PSP): 3 миллионные продажи. Первая мультиплатформенная игра серии. Tekken Tag Tournament 2 (2012, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U): Игру купили 1,35 миллиона игроков.

Также существуют: сборник Tekken Hybrid (ремастер Tekken Tag Tournament, демо Tekken Tag Tournament 2 и CG-фильм), условно-бесплатная сетевая Tekken Revolution и спин-оффы.