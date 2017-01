Представлена российская обложка The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Компания Nintendo опубликовала в сети обложку российского издания грядущего суперхита для Nintendo Switch и Wii U, масштабной приключенческой игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Рисунок на боксе тот же, что и в Европейской версии. Разница лишь в том, что внизу написано о переводе игры на русский язык.

Напоминаем, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет переведена на великий и могучий полностью, это касается и текстовой информации и озвучки. Релиз намечен на 3 марта 2017-го года.